Op twee jaar tijd 88.000 vakbondsleden minder mvdb

07 juni 2018

08u25

Bron: Le Soir 17 De Belgische vakbonden hebben tussen 2014 en 2016 88.000 leden verloren, blijkt uit cijfers van het Franstalige tijdschrift 'Politique' die Le Soir vandaag aanhaalt.

Drie hypotheses worden door Jean Faniel van de Brusselse onafhankelijke onderzoeksorganisatie CRISP (Centre de recherche et d’information socio-politique) naar voor geschoven om de teloorgang te verklaren: ontevredenheid over de aangeboden diensten, de houding van de bonden tegenover het federale regeringsbeleid en de evolutie van het economische en sociale weefsel. De liberale bond ACLVB en zijn Franstalige vleugel CGSLB worden enigszins gespaard. De grootste ledendaling wordt opgetekend bij het christelijke ACV (CSC). Bij ABVV-FGTB is er vooral in Wallonië sprake van minder leden.

Een andere oorzaak is het groot aantal KMO's in Vlaanderen, het Brussels Gewest en Wallonië. Bij bedrijven met minder dan 50 werknemers is er geen verplichte vakbondsvertegenwoordiging. Ook de daling van het aantal werkzoekenden wordt als mogelijke verklaring gegeven.