Op reis naar het buitenland? Op deze websites vind je alle informatie over de coronasituatie ter plaatse TT

05 juli 2020

19u38 26 Nu er in een aantal Europese regio’s nieuwe uitbraken van het coronavirus worden opgemerkt, waarschuwt viroloog Marc Van Ranst om voorlopig best nog niet op reis te gaan. “Je hoeft geen geweldige kristallen bol te hebben om dit te voorspellen. Het is een voorteken voor de zomer waarin we zo’n nieuws wel vaker zullen lezen”, zegt hij aan onze krant . Op de websites van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken staan de reisadviezen land per land opgelijst.



Op de website van Buitenlandse Zaken staan een lijst met Europese landen volgens een kleurcode. Voor de meeste landen geldt de code groen, maar een aantal andere staan op oranje of in vier gevallen zelfs rood. Dat wil overigens niet zeggen dat de situatie in die landen gevaarlijker is dan elders, maar dat die landen nog geen buitenlanders toelaten.

Buitenlandse Zaken gaf gisteren voor heel Spanje opnieuw de code oranje. Dat wil niet zeggen dat toeristen niet meer naar Spanje op reis kunnen, maar het is wel een knipperlicht om de details van de situatie in het land in kwestie op te zoeken. Die details vind je op deze website van Buitenlandse Zaken. Ook vind je extra informatie bij de veelgestelde vragen.

Ook de Europese Unie geeft op een interactieve kaart uitgebreide informatie over de maatregelen ter plaatse, bijvoorbeeld hier voor Frankrijk, Spanje, Italië en Duitsland. Rechts kan je doorklikken voor algemene, reis-, diensten- en gezondheidsinformatie.

Reizen buiten Europa is voorlopig nog niet toegelaten voor Belgen. Ten vroegste vanaf 7 juli zou het mogelijk zijn om opnieuw naar 14 landen buiten de EU te trekken, al is dat nog niet zeker.