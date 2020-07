Exclusief voor abonnees

Op reis in tijden van corona, met het risico op verplichte quarantaine? Alle praktische vragen op een rij

TT HLA MC PG

08 juli 2020

11u04

4

Nu de zomervakantie is begonnen en er tegelijkertijd her en der nieuwe coronabrandhaarden opduiken in Europa, stellen er zich heel wat vragen. Kan je nog op reis? Waar ga je best niet naartoe, en krijg je je geld terug als je annuleert? En riskeer je in quarantaine te moeten gaan wanneer je terugkeert? We zetten alle vragen en antwoorden over reizen op een rij.