Op reis geweest naar Zuid-Frankrijk, Italië of Kreta? 28 dagen wachten met bloed geven door tijgermug Daimy Van den Eede Aagje Vanthomme

20 augustus 2018

15u55

Bron: VTM Nieuws 0 De tijgermug rukt op in Europa en dat speelt ook de bloeddonoren van Rode Kruis Vlaanderen parten. Wie bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk, Italië of Kreta op vakantie is geweest, moet 28 dagen wachten om weer bloed te geven.

In die landen is de tijgermug actief. Die mug kan de westnijlziekte doorgeven, wat gevaarlijk kan zijn voor mensen die het bloed toegediend krijgen. Het virus kan meningitis veroorzaken, wat kan leiden tot de dood.

De tijgermug is actief in Griekenland, Roemenië, Hongarije, Servië, Kosovo, Kreta, Italië en in het zuiden van Frankrijk. Als je op reis ging in een van die regio’s, moet je 28 dagen wachten met bloed geven.

Het Rode Kruis raadt donoren aan om bloed te doneren voor ze op vakantie gaan, of eerst de donorzelftest te doen op de site van het Rode Kruis. Dan moeten ze niet onnodig naar het donorcentrum komen.