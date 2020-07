Op reis deze zomer? “Verplicht elektronisch formulier invullen 48 uur voor thuiskomst” MDG

23 juli 2020

14u22 0 Veel Belgen trekken deze zomer massaal naar zomerse bestemmingen in het buitenland. Op de Veiligheidsraad werd beslist om alle reizigers in kaart te brengen door hen een formulier te laten invullen: “48 uur voor thuiskomst moet er elektronisch een formulier worden ingevuld, met wie en naar waar u bent geweest”, luidt het.



“Om een beter oog te krijgen op het reisgedrag moet verplicht een passenger location form worden ingevuld 48 uur voor terugkomst”, vertelt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Op dit elektronisch formulier moet men het land aanduiden waar men zich bevindt alsook met wie men reist om het nadien te registreren bij de gezondheidsdiensten. “Er zijn echter ook papieren versies voor mensen die bijvoorbeeld per vliegtuig terugkomen”, vertelt De Block. Let op: het formulier geldt ook als je met de wagen, de bus of de trein reist en ongeacht je naar een groene, oranje of rode zone trekt.

Belgische reizigers die terugkeren uit een land met een oranje code, worden nog steeds aangeraden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Voor wie terugkomt uit een rode zone is dat verplicht, herhaalt premier Wilmès.

Op de vraag of het verstandig is om te vertrekken antwoordt de minister het volgende: “Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken, er is alleszins geen algemeen reisverbod, enkel naar sommige rode landen. Er zijn veel mensen die vertrokken zijn. Je maakt het voor jezelf uit”.

Onthoud: “Waar u ook bent het virus is er ook, daar moet u ook maatregelen nemen. Gebruik je gezond verstand”.