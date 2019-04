Op naar nieuwe verkiezingen in Limburgse Bilzen? Auditeur Raad van State wil resultaten ongeldig laten verklaren TT

02 april 2019

13u09

Bron: Belga 0 Als het van de auditeur bij de Raad van State afhangt, moeten de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen ongeldig worden verklaard. Indien de Raad van State het advies volgt, moeten er nieuwe verkiezingen worden georganiseerd. Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt door ex-burgemeester Johan Sauwens, die zelf naar de Raad trok, aan Belga bevestigd.

Volgens de auditeur-verslaggever zijn er voldoende onregelmatigheden om de gemeenteraadsverkiezingen van de stad Bilzen ongeldig te verklaren. Zo hebben vier niet-Belgische kiezers voor de provincie in plaats van voor de gemeente gestemd. Daarnaast werden in negen stembureaus meer of minder stemmen geteld dan het aantal gebruikte stembiljetten.

In Bilzen besloten N-VA, Beter Bilzen (Open Vld) en Bilzen Bruist (sp.a) om hun coalitie voort te zetten met één zetel op overschot. Groen verloor in Bilzen na het laatste telbureau met slechts vijf stemmen verschil een zetel aan Bilzen Bruist, waardoor de huidige meerderheid van N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist nipt verder kon. N-VA-burgemeester Frieda Brepoels gaf de sjerp wel af aan Bruno Steegen van Beter Bilzen.

Ex-burgemeester Johan Sauwens van Trots op Bilzen, dat veruit de grootste fractie in de gemeenteraad bleef en opnieuw werd buitengesloten, trok naar de Raad van State, omdat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen niet inging op de vraag van de partij om de verkiezingen nietig te verklaren.

Uitspraak over enkele weken

Het advies van de auditeur wordt vaak gevolgd door de Raad van State. Vrijdag wordt het advies voorgesteld en kunnen de advocaten van de partijen nog een laatste keer pleiten, waarna drie magistraten de zaak in beraad zullen nemen. Een arrest kan vervolgens tot 14 dagen op zich laten wachten, maar door de paasvakantie kan dat langer duren.

"Het advies wordt meestal gevolgd, maar niet altijd, dus dat maakt het wel spannend. Het is een verhaal met veel afleveringen", reageert Sauwens. "In Bilzen is er een enorm enthousiasme, want de mensen hopen dat er een nieuwe coalitie zal komen. We zullen afwachten en triomferen doen we zeker niet, maar het is toch een belangrijk document van een onafhankelijke magistraat.”