Op naar fusie Brusselse gemeenten?

Didier Reynders zegt niet 'neen' tegen debat TT

24 februari 2018

17u55

Bron: Belga, Le Soir 0 MR-kopstuk Didier Reynders zegt dit weekend in een interview in Le Soir dat hij "open staat voor een debat over de fusie van de gemeenten", in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat idee werd al vaak geopperd door de Vlaamse partijen, maar al even zo vaak afgeblokt door hun Franstalige tegenhangers. "Als we de negentien gemeenten willen vervangen door tien arrondissementen, waarom niet?", zegt Reynders.

In het interview sluit de MR-topman ook niet uit dat in de volgende meerderheid de N-VA of PS zit. Reynders zegt daarover dat hij "wil werken met mensen die zin hebben om de zaken te veranderen".

Het institutionele is niet zijn prioriteit en hij herhaalt dat op federaal niveau N-VA dat luik van zijn programma opzij heeft gezet. "Ik sta open voor het debat over de fusie van de gemeenten, maar als we dat zeggen aan het begin van de legislatuur, gaan we daar maanden of zelfs jaren mee bezig zijn." Hij voegt daar aan toe dat hij voorstander is van vereenvoudiging.

Reynders herlanceert ook zijn idee voor een algemeen hoofdkwartier voor de Brusselse politie.