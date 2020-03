Op naar 10.000 tests per dag. Maar wie moet dan getest worden? Vanaf volgende week kan ons land veel meer testen Pieter Gordts Cathy Galle

30 maart 2020

10u36

Bron: De Morgen 6 Vanaf volgende week zullen veel meer mensen getest kunnen worden op het coronavirus. Nu moet men alleen nog beslissen waar men die extra beschikbare tests wil inzetten. Eén plan dat op tafel ligt is om elke patiënt die een ziekenhuis binnenkomt te testen, los van eventuele symptomen. Dat meldt De Morgen.

“Vorige week zaten we aan een capaciteit van 2.500 tests dagelijks, vandaag zijn dat er al 3.000”, zegt Philippe De Backer (Open Vld), naast minister van Digitale Agenda en Post ook hoofd van de werkgroep testen. Tegen het begin van volgende week moeten dat er 10.000 per dag worden.

In Duitsland zet men bijvoorbeeld al langer in op massaal testen. Ook ons land wilde dat vanaf het begin van de epidemie. Maar een tekort aan reagentia, de chemische stof nodig voor een test, verhinderde dat. Nu hebben universiteiten een manier gevonden waarbij ze minder van die stof nodig hebben en de capaciteit opgedreven kan worden.

Wat doen met extra testcapaciteit?

Maar wat doen we straks met die extra testcapaciteit? Over die discussie buigen verschillende experts in de Risk Management Group zich nu. Momenteel is de richtlijn dat patiënten en zorgverleners in het ziekenhuis enkel getest worden als ze symptomen vertonen. Zowat iedereen is het erover eens dat we straks meer zullen moeten testen in de woon-zorgcentra, waar er steeds meer meldingen komen van uitbraken van het virus. Daar worden mensen met symptomen vooral nog apart gezet en gaat men ervan uit dat ze positief zijn.

Ik zou al erg blij zijn als we iedereen met milde symptomen, zoals een hoestje of wat keelpijn, ook kunnen testen Viroloog Steven Van Gucht

Experts stellen nu de vraag of we niet beter alle patiënten die aankomen in ziekenhuizen, dus ook zonder symptomen van corona, moeten testen. Een experiment met CT-scans van de longen in het UZ Brussel toonde immers dat tot 8 procent van alle patiënten die binnenkwamen besmet waren met corona, ook zij die geen klachten vertoonden. “Ik zou al erg blij zijn als we iedereen met milde symptomen, zoals een hoestje of wat keelpijn, ook kunnen testen”, zegt intensivist Steven Van Gucht (KU Leuven). “Maar het is een hele stap om dat open te trekken naar iedereen die binnenkomt. Dat gaat om grote aantallen.”

Toch is net dat wat men sinds deze week in bijvoorbeeld het UZ Gent en UZ Leuven doet. “We willen zo vermijden dat we een outbreak missen en ons eigen personeel beschermen”, zegt Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde en verbonden aan het UZ Leuven. Ook in Gent test men nu alle nieuwe patiënten. Volgens hun berekening komt dat neer op 30 extra tests per dag.

Volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) is het een van de plannen die op tafel liggen: om straks elke nieuwe patiënt die een ziekenhuis binnenkomt te testen. “Maar die prioriteitslijsten zullen ook afhangen van hoeveel extra tests we kunnen doen. Dat zal dus continu wijzigen”, zegt Van Ranst. Hij verwacht eerstdaags een beslissing.

Nieuwe sneltest

Naast de extra capaciteit volgt volgende week ook een nieuwe sneltest. Die verloopt op dezelfde manier als de huidige – met een staafje wordt diep in de neus een staal genomen dat wordt geanalyseerd – maar het geeft al na 15 minuten een resultaat. De sneltest is echter minder betrouwbaar. Als het resultaat positief is, kan met 100 procent zekerheid gezegd worden dat de patiënt corona heeft. Maar is de test negatief, dan moet toch nog een traditionele test gedaan worden om volledig zeker te zijn. Is dat dan niet dubbel werk?

Volgens Van Ranst zal de snelle test vooral dichtbij de piek zijn nut bewijzen om besmette patiënten sneller op een corona-afdeling te krijgen. “Verder van de piek wordt die inderdaad onnuttig”, zegt hij. Gisteren waren er 10.836 bevestigde gevallen van corona in ons land. Verder werden er 629 mensen meer opgenomen (totaal 4.138) en stierven er 78 mensen (totaal 431 doden).

