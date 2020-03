Op je smartphone checken welke post op komst is? Bpost test het uit HLA

02 maart 2020

09u03

Bron: Het Nieuwsblad 2 Binnenkort kan u misschien op voorhand al zien welke brieven in de bus zullen zitten. Bpost test op dit moment een nieuwe dienst uit bij enkele gebruikers in de app ‘Mijn Post’, schrijft Het Nieuwsblad.

Vanaf vandaag komt de postbode nog maar twee keer per week langs met niet-dringende zendingen. Dringende post, zoals aangetekende brieven en brieven met een priorzegel, worden wel nog dagelijks bedeeld. Binnenkort zal u misschien niet eens maar naar de brievenbus moeten lopen om te kijken of er post is, maar zou het volstaan om even in de ‘Mijn Post’ app te kijken of - en welke - post er onderweg is. Wie een brief zal ontvangen, zal een foto van de enveloppe te zien krijgen in de app nog voor hij in de bus valt.

Technisch hoeft de post niet heel veel aan te passen om deze dienst aan te bieden. Nu al wordt van elke zending automatisch een foto gemaakt tijdens het sorteerproces. Die foto versturen naar de ontvanger zou dus in principe slechts een kleine moeite zijn. In Het Nieuwsblad zegt Bpost woordvoerster Barbara Van Speybroeck dat de meeste gebruikers de extra dienst leuk vinden, ook al komen ze enkel de afzender van de brief te weten.

Een uitzondering op die regel geldt voor adverteerders. Tijdens de test kregen gebruikers ook een foto van de reclamefolder van een “grote retailer” te zien in de app, waarop wél kon doorgeklikt worden.

Pas later zal Bpost beslissen of en hoe de dienst kan worden uitgebreid naar alle particuliere klanten.