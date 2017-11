Op jaar tijd al meer dan 10.000 hiv-zelftests verkocht jv

06u52

Bron: belga 0 belga Sinds de lancering van de hiv-zelftests op 23 november 2016 werden er al ongeveer 12.000 exemplaren van de test verkocht. Dat blijkt uit cijfers van Axone Pharma, dat het product in België op de markt bracht, die werden gecommuniceerd door Plate-Forme Prévention Sida. De tests zijn zonder voorschrift beschikbaar voor wie vreest besmet te zijn met het hiv-virus. Veertig procent van de tests werd besteld via het internet. Het grootste deel (55 procent) werd in Vlaanderen verkocht.

"Het is nog te vroeg om de impact van de tests op het aantal nieuwe besmettingen te evalueren", zegt Thierry Martin, de directeur van het Plate-Forme dat actief is in Wallonië en Brussel en werkt rond de preventie van aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen. De tests zijn bovendien slechts een hulpmiddel om hiv op te sporen, aangezien de diagnose van de besmetting met het virus nog bevestigd moet worden door een arts.



De zelftests werden in het leven geroepen om de screening van mogelijk besmette personen toegankelijker te maken, en die prioriteit bestaat ook vandaag nog. "De screening is de hoeksteen van de preventie. Iedereen is vrij om te kiezen welke manier van screening hij verkiest. Het belangrijkste is dat de besmette persoon vroegtijdig onderzocht kan worden zodat hij snel in het verzorgingssysteem terecht kan komen", zegt Martin. "Een aangepaste behandeling met hiv-remmers verlaagt de virale lading in het bloed en de andere vloeistoffen tot een zeer lage hoeveelheid (een niet-detecteerbare virale lading), wat het risico op seksuele overdracht vermindert." Het platform pleit eveneens voor de uitbreiding van kosteloze anonieme screenings.



In 2015 werden 1.001 nieuwe gevallen van hiv-besmetting gerapporteerd in België, zo blijkt uit het jaarrapport van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Cijfers voor 2016 zijn nog niet beschikbaar.