Op huwelijksreis naar de Malediven, tot zijn leugens uitkomen Yves P. vervalste alles om de schijn op te houden Patrick Lefelon

03 oktober 2018

22u13

Bron: Eigen berichtgeving 0 De 30-jarige Yves P. uit Zwijndrecht is een gepatenteerde leugenaar. Daarvan is de rechter overtuigd nadat K., de aanstaande echgenote van Yves P., een klacht met twintig vervalste documenten had voorgelegd. Een lening van 250.000 euro, een huwelijksreis naar de Malediven, een geboortekaartje, een proces-verbaal, een arbeidscontract... Yves P. vervalste werkelijk alles om de schijn op te houden dat hij goed boerde.

K. (29) was de koningin te rijk toen zij op 3 juni 2017 met vier vriendinnen op vrijgezellenweekend vertrok naar Disneyland Parijs. Ze zou op 22 juli trouwen met Yves P. met wie ze al zes jaar een relatie had. K. was zwanger van hun eerste kindje. Het koppel had pas een compromis getekend voor een villa van 545.000 euro in Kapellen. De toekomst lachte het jonge koppel toe.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN