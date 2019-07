Op hele spoornet hinder door problemen met bovenleidingen: twee Thalys-treinen stilgevallen, ook kusttram stilgelegd mvdb - men

25 juli 2019

16u14

Bron: Eigen berichtgeving - Belga 268 UPDATE Twee Thalys-treinen staan door de hitte momenteel stil. De reizigers van een Thalys die in Mechelen stilstond, zijn na een hele tijd uit de trein geholpen. Ook de inzittenden van een Thalys-trein in het Vlaams-Brabantse Ruisbroek kwamen stil te staan. De 350 passagiers zaten een half uur vast vooraleer de hulpdiensten hen kwamen bevrijden. De NMBS kampt op het hele spoornet met aanzienlijke hinder. Ook De Lijn ervaart serieuze problemen: de kusttram is op het hele traject stilgelegd.

Thalys raadt reizigers aan om hun reis uit te stellen.De ticketverkoop is tijdelijk gestopt. De exploitant van de hogesnelheidsdienst naar Parijs biedt gratis omwisseling aan. Het is nog niet duidelijk of de maatregel ook vrijdag zal gelden. “Dat zal afhangen van het verloop van het treinverkeer”, aldus een woordvoerder.

De 350 inzittenden van de Thalys-trein in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) konden na een half uur uit de trein worden gehaald. De airconditioning bleek in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet defect. De hulpdiensten vingen de geëvacueerde reizigers op in een kerk in de buurt. De reizigers kregen ginds flesjes water. Na 45 minuten wachten konden ze overstappen op een vervangende trein, die hun rit naar Brussel verderzette.

De inzittenden van de Thalys-trein in de buurt van Mechelen zijn na enige tijd uit de wagons gehaald. Op de lijn waar de Thalys staat, zijn sinds 14.30 uur maar twee van de vier sporen beschikbaar. Reizigers tussen Brussel en Antwerpen moeten daardoor rekening houden met vertragingen en afschaffingen, zegt de NMBS.

De NMBS ervaart op het hele spoornet momenteel hinder. Tussen Kortrijk en Oudenaarde zijn er sinds 15.30 uur problemen met de bovenleidingen. Daar staan twee treinen vast met 60 reizigers aan boord. De airco in die treinen functioneert niet meer.

Tussen Deinze en Kortrijk waren er ook even stroomproblemen, maar daar zouden de treinen alweer rijden. Volgens de website van de NMBS is ook het verkeer tussen Mechelen en Puurs onderbroken door een brand in de buurt van de sporen.

Dieseltreinen

Door de hitte komen de zes dieseltreinen van de NMBS vandaag niet meer in actie. “De dieselmotoren raken sneller oververhit en er zijn hier en daar technische problemen geweest in de loop van de dag”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman.

Om 10.00 uur had de NMBS al twee treinen uit dienst genomen, tussen Hamont en Mol en tussen Mol en Hasselt. Na de middag kwamen daar de dieseltreinen op de lijnen Eeklo-Gent en De Pinte-Ronse bij en in de vooravond besliste de NMBS uiteindelijk om ook die tussen Melle en Geraardsbergen en tussen Charleroi en Couvin aan de kant te zetten. Reizigers op de getroffen lijnen kunnen gebruikmaken van vervangbussen.

Kusttram

Ook De Lijn kampt met serieuze problemen door de hitte. De kusttram is momenteel op het hele traject stilgelegd vanwege problemen met de bovenleiding en andere technische problemen. Er rijden vervangbussen. De brandweer deelt bij deze tropische temperaturen water uit aan wachtende reizigers.

⚠️ Door de extreme hitte is het treinverkeer verstoord over het hele net. We raden aan om de routeplanner te raaplegen voor vertrek. #NMBS



Volg de status van het net op https://t.co/uAfmlZtUl7 NMBS(@ NMBS) link