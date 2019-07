Op hele spoornet hinder door problemen met bovenleidingen: Thalys stilgevallen, ook kusttram stilgelegd mvdb

25 juli 2019

16u14

Bron: Belga 190 Er zijn momenteel door de hitte op verschillende plaatsen problemen op het spoornet. Tussen Brussel en Mechelen staat al minstens een uur een Thalys-trein geblokkeerd en tussen Kortrijk en Oudenaarde staan twee NMBS-treinen met 60 reizigers vast. Ook De Lijn kampt met aanzienlijke hinder: de kusttram is op het hele traject stilgelegd.

De NMBS zegt dat er op het hele net hinder kan zijn. Problemen met de bovenleidingen liggen aan de basis van de geblokkeerde Thalys tussen Brussel en Mechelen. Thalys raadt reizigers aan om hun reis van vandaag indien mogelijk uit te stellen en biedt een gratis omwisseling aan.



Op de lijn waar de Thalys staat, zijn sinds 14.30 uur maar twee van de vier sporen beschikbaar. Reizigers tussen Brussel en Antwerpen moeten daardoor rekening houden met vertragingen en afschaffingen, zegt de NMBS.

Ook tussen Kortrijk en Oudenaarde zijn er sinds 15.30 uur problemen met de bovenleidingen. Daar staan twee treinen vast met 60 reizigers aan boord. De airco in die treinen functioneert niet meer.



Tussen Deinze en Kortrijk waren er ook even stroomproblemen, maar daar zouden de treinen alweer rijden. Volgens de website van de NMBS is ook het verkeer tussen Mechelen en Puurs onderbroken door een brand in de buurt van de sporen.



Ook De Lijn kampt met serieuze problemen door de hitte. De kusttram is momenteel op het hele traject stilgelegd vanwege problemen met de bovenleiding en andere technische problemen. Er rijden vervangbussen. De brandweer deelt bij deze tropische temperaturen water uit aan wachtende reizigers.

⚠️ Door de extreme hitte is het treinverkeer verstoord over het hele net. We raden aan om de routeplanner te raaplegen voor vertrek. #NMBS



Volg de status van het net op https://t.co/uAfmlZtUl7 NMBS(@ NMBS) link