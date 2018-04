Op één na veiligste jaar voor Belgisch luchtverkeer BHL

24 april 2018

15u54

Bron: Eigen berichtgeving 4

2017 was het op één na veiligste jaar ooit voor het luchtverkeer in ons land. Dat blijkt uit het veiligheidsverslag van Belgocontrol. Er deden zich vorig jaar drie belangrijke incidenten voor (categorie B) en één ernstig (categorie A). Het gaat om gevallen waarbij de scheidingsafstand tussen vliegtuigen niet werd gerespecteerd en een ‘runway incursion’, waarbij een vliegtuig, voertuig of persoon zich onbedoeld in de beschermde zone van de baan bevond.

Om u enig idee te geven: de vier voorvallen zijn goed voor 0,000004 procent van alle gecontroleerde bewegingen. In tien jaar tijd is het aantal grote incidenten stevig gezakt: in 2008 ging het nog over 15 incidenten van categorie A en B. 2016 was het recordjaar met nul zware incidenten.

Opmerkelijk is dat de luchtverkeersleiders 64 procent meer voorvallen meldden dan in 2016: 1809 in totaal. Volgens Belgocontrol omdat het aangemoedigd wordt incidenten systematischer gemeld worden. Wie een incident meldt, krijgt niet automatisch een sanctie.