Op deze pijnlijke manier kreeg Nathalie Muylle (CD&V) te horen dat ze geen minister meer was KVDS

06 oktober 2020

08u40 44 “De moeilijkste tien minuten van mijn carrière”: zo omschrijft voormalig minister van Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) hoe ze te horen kreeg dat ze geen minister meer zou zijn in de nieuwe federale regering. Ze stond klaar om het podium op te stappen en haar partijleden enkele punten uit het regeringsakkoord tussen de Vivaldi-partijen toe te lichten toen er een berichtje van een journalist binnenkwam op haar smartphone: of het klopte dat haar partijgenote Annelies Verlinden minister werd. Ze wist van niets.

Veel keuze was er niet. Terwijl enkele meters verderop CD&V-voorzitter Joachim Coens deed of zijn neus bloedde, stapte Muylle het podium op en begon ze aan haar uitleg. “Dat waren de moeilijkste minuten van mijn carrière”, vertelde ze vanmorgen in ‘De Ochtend’ op Radio 1. “Mensen die me kennen zullen het wel in mijn stem gehoord hebben.”

Uitleg

Drie lange uren duurde het voor het congres achter de rug was en ze Coens om uitleg kon vragen. “We hebben elkaar toen kort gezien en hebben er vanmiddag nog een gesprek over. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat het geen pijn deed en nog altijd doet. Maar ik sta positief in het leven en kijk nu naar de toekomst. Natuurlijk ik had graag doorgedaan, maar ik ben dankbaar voor wat ik gekregen heb.”



Muylle heeft naar eigen zeggen begrip voor de beslissing “met het oog op de toekomst van de partij en de regionale spreiding, hoewel ik ook pas nieuw was”, maar ze heeft wel moeite met de manier waarop het gebeurde. “Met mij als CEO was waarschijnlijk dezelfde beslissing genomen. Maar menselijk zou het goed geweest zijn om vooraf even ingelicht geweest te zijn.”

Waarom Coens vooraf niet even gebeld heeft? “Dat moet je aan hem vragen”, aldus Muylle. “Het is niet zo evident om slechtnieuwsgesprekken te doen. Hij heeft zich wel verontschuldigd.” Ze pleit nu voor een opener gesprekscultuur in haar partij, “want daar is werk aan”.

Ook Groen gaf deze week toe dat er op menselijk vlak fouten waren gebeurd, meer bepaald bij het passeren van Kristof Calvo voor een ministerpost. Het partijbestuur koos uiteindelijk voor Petra De Sutter en Tinne Van der Straeten. “Het is op menselijk vlak niet gelopen zoals we gewild hadden”, klonk het bij de partij.

