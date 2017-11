Op deze manier hoopt Wegen en Verkeer de siliconen te verwijderen van de Antwerpse ring TT

16u53 0 Photonews Nog altijd zijn er twee rijstroken dicht op de Antwerpse ring richting Nederland. Nadat tal van pogingen op niets zijn uitgedraaid, zal het Agentschap Wegen en Verkeer nu een test uitvoeren om het bovenste laagje van het asfalt fijn te frezen en af te schrapen. Zo kunnen ze de ingesijpelde siliconen hopelijk verwijderen.

Het blijkt een bijzonder hardnekkig goedje, de 2.000 liter vloeibare siliconen die over 1,1 kilometer over de Antwerpse ring is uitgesmeerd. Al bijna 24 uur proberen de Antwerpse brandweer, de civiele bescherming en het Agentschap Wegen en Verkeer de weg met vereende krachten opnieuw vrij te krijgen, maar tot nu toe zonder resultaat. De avondspits in Antwerpen verloopt dan ook behoorlijk chaotisch.

De brandweer probeerde gisterenavond eerst de siliconen van het wegdek schoon te spuiten, met hulp van de civiele bescherming. "Dat lukte behoorlijk voor de bovenste laag”, legt Jasmien O van de Antwerpse brandweer uit. “Maar het product was ook ingesijpeld in het wegdek.”

BELGA

Korrels

En daar ligt het grootste probleem. Afspuiten met hoge druk lukte niet, net als onder stoom met gespecialiseerde machines het wegdek afborstelen. De verschillende detergenten die de civiele bescherming gebruikte, leverden ook geen resultaat, evenmin als zuur, dat geen effect heeft op vloeibare siliconen. De weg afschrapen was ook geen optie, omdat dat enkel kan met asfalt, en niet met beton.

Uiteindelijk zetten de hulpdiensten absorberende korrels in, die wel een kleine tijdelijke oplossing boden, maar geen structurele. Auto's konden er vanochtend aan lage snelheid over rijden, maar eens de korrels platgereden waren, verloren ze hun effect en werd het wegdek opnieuw spiegelglad.

Photonews

Proefboringen

Wegen en Verkeer moeide zich daarom met het incident en heeft deze ochtend de stroefheid van het wegdek getest. De resultaten waren negatief. Door boringen in het wegdek is daarna onderzocht hoeveel siliconen er in het wegdek gesijpeld zijn.

Photonews AWV testte vanmorgen de grip op de weg, maar de resultaten waren negatief: de weg bleek te glad.

Uit de eerste bevindingen van de proefboringen blijkt nu dat de doorsijpeling van het product in het betonnen wegdek minimaal is. AWV zal in de loop van de vooravond starten met het fijnfrezen van een zeer dun laagje van het wegdek. Een diepgaande herstelling lijkt niet nodig.

Tussen 17 uur en 18 uur zullen er gespecialiseerde freesmachines ter plaatse komen. Door slechts een dun laagje weg te frezen zijn er normaal gezien geen verdere herstellingswerken nodig. De methode zal eerst getest worden op een proefstrook van zo’n 100 meter. Als dat het gewenste resultaat oplevert, wordt vervolgens het hele stuk van 1,1 kilometer op die manier aangepakt. Pas na de test zal AWV een inschatting kunnen geven op welke termijn het wegdek kan worden vrijgegeven.

Photonews