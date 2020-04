Op deze 21 plaatsen komen er nieuwe trajectcontroles Redactie

04 april 2020

05u00

Bron: eigen berichtgeving 0 Tegen eind dit jaar komen er op 21 plaatsen langs Vlaamse gewestwegen nieuwe trajectcontroles bij – goed voor 55 kilometer waar de snelheid tussen twee punten automatisch zal worden gecontroleerd. Als ze werken, tenminste. Want veel van onze bestaande trajectcontroles kampen al lang met technische problemen.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) maakte gisteren bekend dat de nieuwe trajectcontroles nu worden besteld. Het is de bedoeling dat ze tegen eind 2020 geïnstalleerd zijn. Op 21 plaatsen in totaal: 7 in Limburg, 6 in Oost-Vlaanderen, 6 in West-Vlaanderen en 2 in Antwerpen. Nieuw is dat de gekozen plaatsen afgestemd zijn met lokale besturen. Peeters wil dit ook in de toekomst verder uitrollen. “Hun input is waardevolle informatie die kan bijdragen tot een verhoging van de verkeersveiligheid op onze Vlaamse wegen”, zegt minister Peeters. Het geld van verkeersboetes van trajectcontroles op gewestwegen vloeit terug naar het Vlaamse verkeersveiligheidsfonds. Dat wordt gebruikt om verdere initiatieven ter verhoging van de verkeersveiligheid te financieren.

Voor de volledigheid: sinds begin 2019 doken heel wat problemen op met veel van de al bestaande trajectcontroles in Vlaanderen. Door technische problemen werkten ze gewoon niet. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) maakte eerder al bekend dat de federale politie vorig jaar software bestelde om de problemen voorgoed op te lossen. Hij schatte dat dit tegen eind vorige maand zou gebeurd zijn. Of dat intussen daadwerkelijk het geval is, kon de federale politie gisteren niet zeggen.

Met de nieuwe trajectcontroles erbij zullen er 110 trajectcontroles zijn, op 55 verschillende locaties. Samen goed voor 160 kilometer aan controles op onaangepaste snelheid.

Op deze 21 plaatsen komt er trajectcontrole:



Limburg

N746 in Lommel

N716 in Herk-De-Stad

N78 in Maaseik

N69 in Tongeren

N729 in Hasselt

N721 in Bree, Maaseik

N757 in Kinrooi, Maaseik

West-Vlaanderen

N32 in Zedelgem, Torhout

N313 in Staden

N32 in Zedelgem

N308 in Poperinge

N9 in De Haan, Zuienkerke

N307 in Zuienkerke

Oost-Vlaanderen

N9 in Lievegem

N60 in Nazareth

N405 in Ninove

N46 in Oudenaarde

N42 in Lierde, Geraardsbergen

N9 in Lede, Wetteren

Antwerpen

N117 in Essen

N19 in Westerlo, Geel