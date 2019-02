Op de meeste plaatsen zwaarbewolkt en regenachtig, maar zachter ADN

06 februari 2019

06u37

Bron: Belga 5 Het wordt vandaag op de meeste plaatsen zwaarbewolkt tot betrokken, met perioden met regen of motregen. Ten zuiden van Samber en Maas is het droger. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 9 graden in het westen. Dat meldt het KMI.

Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen. Ten noorden van Samber en Maas valt er soms matige regen. De minima liggen tussen 1 graad op de Ardense hoogte en 9 graden in het centrum van het land.

Op veel plaatsen blijft het morgenvoormiddag zwaarbewolkt met regen. Vanaf het westen komen er opklaringen, maar ook nog enkele buien. De maxima schommelen tussen 3 of 4 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden in het centrum, bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Op vrijdag is het opnieuw bewolkt en winderig met af en toe regen. Maxima van 9 of 10 graden in het centrum van het land.



Van zaterdag tot maandag blijft het onstuimig met regen en vrij veel wind. Het is zacht, vooral dit weekend, met maxima rond 10 graden.