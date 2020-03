Op citrusvruchten na zullen we fruit en groente niet meteen duurder betalen Sector roept op om meer Belgisch fruit en groenten te eten Luc Beernaert

27 maart 2020

17u21 4 Omdat de toevoer uit Spanje bemoeilijkt wordt én omdat we ze massaal aankopen, worden citrusvruchten en in het bijzonder citroenen schaarser. Dat betekent echter niet noodzakelijk dat ze duurder worden in de winkel. En er is nog goed nieuws: op citrusvruchten na, is er momenteel een overaanbod van groenten en fruit. Dat danken we aan het mooie weer én de weggevallen vraag vanuit de restaurants.

Op de vroegmarkten in Sint-Katelijne-Waver hebben handelaars het door de fel afgenomen vraag moeilijk om sla, tomaten en komkommers aan de man te krijgen. Luc Van Horenbeeck van het Verbond van Belgische tuinbouwcoöperaties stelt gerust: “Er is voldoende aanbod. Ik roep de Vlamingen op wat meer gerechten klaar te maken met Belgische groenten en fruit.”

Misschien niet overal citroenen

Jurgen De Witte, CEO van de internationale groothandelsorganisatie in groenten en fruit Group A. De Witte, waarschuwt dat er de komende weken misschien niet in alle winkels citroenen zullen te vinden zijn. “Omdat citrusvruchten lang houdbaar zijn en veel vitamine C bevatten, is er nu veel vraag naar. De toevoer uit Spanje verloopt moeizaam. De plukkers mogen niet meer in busjes naar de plantages gebracht worden, aan de inpakband staat minder volk wegens de afstandsregel en het transport wordt gehinderd. Normaal rijden vrachtwagens met twee chauffeurs zodat ze kunnen doorrijden, nu moet het met één chauffeur waardoor ze langer onderweg zijn.”

Voor citroenen wordt binnenkort geschakeld naar aanvoer uit Zuid-Amerika en Egypte. Het gaat om vruchten die nog voor de crisis werden geplukt en per schip onderweg zijn. Ook voor appelsienen, druiven en meloenen kunnen we rekenen op aanvoer uit Zuid-Amerika.

Asperges spotgoedkoop

“Indien Zuid-Afrika op slot gaat, krijgen we van ginds geen appelsienen en pompelmoezen meer. We zien voor appelsienen op de internationale markt een prijsstijging van 15 tot 20%, voor citroenen 30 tot 40%. Vaak worden die niet doorgerekend aan de klant in de supermarkten, die langlopende contracten hebben. In de dag-aan-daghandel kunnen er wel tekorten komen voor citrusvruchten.” Ook kan je binnenkort kleinere of minder fraaie citroenen kopen. Zo bekijkt Colruyt of ze “een breder spectrum kalibers in citrusvruchten kunnen toelaten” om de benodigde volumes veilig te stellen.

Wat inheems fruit en groente betreft, zorgt het mooie weer voor extra oogst. “Bovendien komt tot 40% van de groenten normaal in restaurants terecht die nu gesloten zijn, voor asperges zelfs 80%. Binnenkort zullen winkeliers de asperges naar je hoofd gooien.”

GROENTE

* sla, tomaat, komkommer: overaanbod door Belgische oogst en wegvallen afname door horeca, met lage prijzen tot gevolg; bijzondere slasoorten die normaal vooral door restaurants worden aangekocht, blijven onverkocht. Tuinbouwers schonken deze week 6.700 kilo groente weg aan de Voedselbanken

* wortel, witlof, spruiten, spinazie, prei, radijs, champignons: voldoende aanbod, geen prijsveranderingen

* bloemkool: vorige week even prijsstijging door grote vraag, intussen gestabiliseerd

* peulvruchten: doordat er geen bloemen uit Kenia komen, is er op vliegtuigen meer plaats voor boontjes en andere peulvruchten; toch dreigt de aanvoer van erwten en peulvruchten te stremmen

* asperges: het seizoen komt op gang, doordat er geen vraag is vanuit de restaurants zal de prijs kelderen

FRUIT

* appels, peren, aardbeien: huiswaarts gekeerde buitenlandse seizoenarbeiders worden vervangen door op economische werkloosheid gezette flexi-jobbers en jobstudenten die de pluk garanderen, zodat er veel aanbod is en lage prijzen

* druiven: komen in april en mei vooral uit India, die instroom is onzeker. Aanvoer uit Zuid-Amerikaanse landen is door de scheepvaart verzekerd

* meloenen: per schip uit Zuid-Amerika, aanvoer voorlopig gegarandeerd

* citroenen: veel vraag, aanvoer uit Spanje gestremd, maar er zijn alternatieven uit Zuid-Amerika en Noord-Afrika; prijsstijgingen en schaarste zijn mogelijk

* appelsienen, pompelmoezen: de lockdown van Zuid-Afrika kan voor tekorten en hogere prijzen zorgen; nu al prijsstijging tot 20%

* vijgen, lychees, passievruchten: worden meestal ingevlogen en door grotendeels stilgevallen luchtverkeer dreigt er tekort en dus hogere prijzen

* perziken, nectarines: april is de enige maand dat perziken en nectarines sowieso niet verkrijgbaar zijn. Daarna is aanvoer mogelijk uit Griekenland, Frankrijk, Italië en Chili.