Op café of restaurant gaan mag enkel met vaste bubbel van vijf SVM

28 juli 2020

22u01

Bron: Belga 0 Vanaf morgen mag elk huishouden enkel nog vijf dezelfde personen ontmoeten, zowel thuis als op publiek toegankelijke plaatsen. Dat is te lezen in het ministerieel besluit dat vanavond werd gepubliceerd in het staatsblad. Op café en op restaurant gaan of een feestje thuis doen kan dus enkel met je huishouden en de bubbel van vijf.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Na de Nationale Veiligheidsraad was er verwarring over met wie we nu juist op café of op restaurant kunnen gaan. Het ministerieel besluit maakt daar nu een einde aan: elk huishouden heeft recht op vijf vaste contacten waarmee ze op restaurant of op café kunnen gaan. Dezelfde regel geldt voor wie een barbecue wil organiseren. Kinderen jonger dan 12 jaar zijn niet meegerekend in deze vijf personen.

"Naast de vijf nauwe contacten mogen we ook andere mensen zien. We kunnen gaan fietsen of lopen, maar dan moet er afstand gehouden worden en draagt men liefst een mondmasker", zegt Elke Pattyn als woordvoerster van premier Sophie Wilmès. "Van een bubbel van tien is er nooit sprake geweest. Tien personen is de limiet. Maar als je huishouden bestaat uit twee personen, dan mogen daar ook maar maximaal vijf nauwe contacten bijkomen.”

Lees ook: Onze reporter trekt door een leeg Antwerpen: “Alsof we meespelen in een slechte film” (+)