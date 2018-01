Op bezoek bij de enige nog overlevende bewoner van een verdwenen ministaat Laatste twinkeling van de legendarische ministaat Neutraal Moresnet Alwin Kuiken

13u29

Het plaatsje Moresnet in Duitstalig België behoorde 100 jaar geleden tot het staatje Neutraal Moresnet. Frau Meessen is 103. Contact met deze laatste nog levende oud-inwoner van het in 1920 opgeheven ministaatje Neutraal Moresnet was tot voor kort niet mogelijk. Maar daar is nu verandering in gekomen.

"Nee, u bent verkeerd verbonden." Dat was telkens het antwoord als we belden met de dochter van de inmiddels 103-jarige Catharina Meessen. Toch was dat niet het geval, want haar stokoude, inwonende moeder uit het Duitssprekende gedeelte van België is de laatste vertegenwoordiger van een bijzondere geschiedenis.

Ze is sinds eind 2016 de enige nog levende oud-inwoner van Neutraal Moresnet, een dwergstaatje rond de Duitstalige Belgische gemeente Kelmis dat kort na de Eerste Wereldoorlog werd opgeheven. Het piepkleine landje (344 hectare), dat van 1816 tot 1920 een uniek vierlandenpunt zou vormen, heeft een roemruchte geschiedenis als bijna-hoofdzetel van de Esperanto-beweging en als vrijhaven voor smokkelaars en ander gespuis. Ooit telde het enkele duizenden inwoners, maar anno 2017 is er nog welgeteld één persoon in leven die op haar ID-kaart heeft staan: Geburtsort: Neutral-Moresnet.

Anders dan al overleden oud-Moresnetters zou deze 103-jarige er geen genoegen in scheppen over haar bijzondere status te spreken. Dat was anders toen we de afgelopen jaren enkele voorgangers spraken.

