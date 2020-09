Op 24 uur tijd bijna 500.000 aanvragen voor de gratis twaalfrittenkaart van NMBS AW

01 september 2020

12u53

Bron: Belga 0 Spoorwegmaatschappij NMBS heeft op 24 uur tijd bijna 500.000 aanvragen gekregen voor de gratis twaalfrittenkaart. De website waarop die treinkaart kan aanvragen, werd gisteren gelanceerd.

De treinkaart aanvragen kan gedurende een maand (tot en met 30 september) op de website hello-belgium.be. De papieren kaart, “Hello Belgium Railpass”, zal op naam staan en is geldig vanaf 5 oktober. Wie zijn of haar treinkaart heeft aangevraagd, krijgt die binnen de 8 à 10 dagen in de bus. Reizigers kunnen er dan gedurende zes maanden maximaal twee trajecten per maand - of één heen-en-terugreis, preciseert NMBS-woordvoerder Bart Crols - mee uitvoeren.