Op 16 mei weet Koning Albert II of hij nu al DNA zal moeten afstaan Wouter Hertogs

11 april 2019

14u29 4 Op 16 mei weet Koning Albert II of hij nu al DNA zal moeten afstaan, of dat hij dit pas moet doen na een beslissing van hof van cassatie die in zijn nadeel uitdraait. Het Brusselse hof van beroep zal dan uitspraak doen over de vraag of er moet gewacht worden op een uitspraak van het hof van cassatie om DNA af te staan.

Het hof van beroep bevestigde in een uitspraak van 25 oktober vorig jaar dat Delphine Boël niet de biologische dochter is van Jacques Boël. Daarop kreeg koning Albert, net als Delphine Boël zelf en haar moeder Sybille de Selys Longchamps, tot 7 februari de tijd om DNA te geven en zo uit te maken of hij de vader is van Delphine Boël. De advocaten van Albert II tekenden echter cassatieberoep aan tegen de beslissing van het hof van beroep.

Volgens het kamp-Boël moet hij zo snel mogelijk DNA afstaan. Om dit hard te maken werd eerder al een dwangsom van 5.000 euro per dag gevraagd. De advocaten van Albert II stellen dan weer dat de procedure in cassatie moet worden afgewacht -dat meer dan een jaar kan duren- om pas dan te kijken of hij zijn DNA moet afstaan.