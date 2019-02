Op 13 februari valt het openbare leven stil: waarom ambtenaren staken voor eisen van de privésector LB

01 februari 2019

16u44 0 Nadat een nationale staking werd aangekondigd voor woensdag 13 februari, toonden de overheidsvakbonden zich solidair. Een rondvraag leert ons dat zowat het hele openbare leven tot stilstand zal komen die dag. Waarom staken de ambtenaren voor eisen van de privésector?

Premier Charles Michel deed vandaag nog een oproep aan de sociale partners om opnieuw rond de tafel te gaan nadat de onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord in een impasse raakten. Dinsdag gaat de regering in overleg met de bonden en de werkgevers. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven legde de loonmarge voor de komende twee jaar op 0,8 procent vast. Voor de bonden is dat onvoldoende.

“Premier Michel vergeet zijn eigen personeel”

Chris Reniers, voorzitster van de ABVV-vakcentrale ACOD, verklaart dat de ambtenarenbonden zich solidair tonen met werknemers uit de privé omdat ze dezelfde zorgpunten delen. Bovendien hebben loonakkoorden in de privé wel degelijk weerslag op werknemers in openbare diensten.

Reniers benadrukt dat het initiatief voor de stakingsgolf bij de openbare diensten vanuit de private sector komt, naar aanleiding van het mislukte loonoverleg voor de periode 2019/2020.

“Dat zal ook een weerslag hebben op een aantal overheidsbedrijven. De Lijn en de energiebedrijven volgen de loonnormen van de privé. Het is wel grappig dat premier Michel aankondigt dat hij met de Groep van 10 (de belangrijkste onderhandelaars van de sociale partners, samengesteld uit werknemers- en werkgeversverenigingen, red.) aan tafel gaat zitten, maar zijn eigen personeel in de openbare diensten vergeet. Voor de openbare diensten is in de voorbije zes jaar geen enkele cao afgesloten. De lonen houden daar geen gelijke tred met de privé.”

De bonden van de openbare sector kaarten samen met de private sector dezelfde pijnpunten aan, waarvan de voornaamste koopkracht, lonen, uitkeringen, pensioenen en eindeloopbaanmaatregelen zijn.

Scholen, kinderopvang, afvalophaling,...

Reniers stelt dan ook een succesvolle stakingsdag in het vooruitzicht. “Wat het openbaar vervoer betreft, hebben het spoor en De Lijn een gezamenlijk front gevormd, die oproep zal goed opgevolgd worden. Ook uit de onderwijssector krijgen we positieve signalen. Wat de lokale besturen betreft, wordt de oproep positief beantwoord in de zorgcentra, de kinderopvang, de afvalophaling en de administratieve diensten. Ook in het gevangeniswezen zal gestaakt worden. Daarnaast zien we dat de VRT staakt, wat wordt gevolgd door een oproep van de centrales voor de commerciële zenders.”