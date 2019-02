Op 13 februari ligt het land plat. In deze sectoren kan u daarvan hinder ondervinden Scholen, crèches, afvalophaling, openbaar vervoer: openbaar leven valt stil Luc Beernaert

01 februari 2019

17u14 0 Nadat een nationale staking werd aangekondigd voor woensdag 13 februari, toonden de overheidsvakbonden zich solidair. Een rondvraag leert ons dat zowat het hele openbare leven - van openbaar vervoer over politiediensten en scholen tot stadsdiensten en luchthavens - tot stilstand zal komen die dag. Een overzicht.

ONDERWIJS

Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs, zal een stakingsaanzegging indienen. “De mensen zullen zich aangesproken voelen, de stakingsbereidheid is groot en ik denk dat het stakingspercentage hoog zal zijn. De scholen zullen voor opvang moeten zorgen.” Het Christelijke Onderwijsverbond (COV) roept zijn leden niet op om mee te staken, maar wie solidair wil deelnemen aan de staking zal gedekt zijn door een stakingsaanzegging en kan dus een vergoeding aanvragen via het ACV. Ook daar wordt benadrukt dat de scholen verantwoordelijk zijn voor het organiseren van toezicht. Is dat niet mogelijk, dan moeten de ouders daarvan op de hoogte gebracht worden. Een eventuele beslissing de school te sluiten die dag, is de bevoegdheid van het schoolbestuur.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN