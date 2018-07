Op 1 september volgend jaar nieuw evaluatiesysteem voor leerkrachten bvb

05 juli 2018

17u18

Bron: Belga 0 Op 1 september 2019 wordt een nieuw evaluatiesysteem voor leerkrachten geïntroduceerd. Dat zei Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) vandaag in het parlement na een vraag van Vera Celis (N-VA).

"In het schooljaar 2015-2016 zijn 35 vastbenoemde leerkrachten ontslagen op een totaal van 185.000", zei Vera Celis . Het is momenteel dan ook erg moeilijk om een vastbenoemde leerkracht die niet goed presteert te ontslaan. "Slechts na twee opeenvolgende negatieve of onvoldoende evaluaties kan een leerkracht worden ontslagen. De leraar in kwestie heeft ook alle beroepsprocedures ter beschikking. Wie op het einde van de rit een onvoldoende krijgt voor functioneren, kan bij het college van beroep terecht", aldus Celis. Vorige maand nog zei een lerarenopleider in de krant te overwegen haar job op te geven, omdat te veel leerkrachten er de kantjes van aflopen.

"U weet dat deze problematiek mij zeer nauw aan het hart ligt", zei Crevits in het parlement. "Omdat ik ervan overtuigd ben dat niet zozeer de vaste benoeming, maar wel de wijze waarop men vandaag omgaat met de evaluatieprocedure het grootste probleem is in het onderwijs."

Alle sociale partners gaan volgens de minister akkoord om te praten over een herziening van de procedure. De nadruk moet volgens haar liggen op coaching en vermindering van de planlast, met behoud van rechtszekerheid voor het personeel. "Op 4 september worden de gesprekken opgestart", aldus Crevits. "Ze moeten afgerond zijn tegen 1 november, met het oog op een aanpassing van de evaluatieprocedure vanaf 1 september 2019."

Evaluatie is volgens de minister een wezenlijk onderdeel van een schoolcultuur. "Het is zowel voor een directeur, voor schoolbesturen als voor een leerkracht elementair dat men er belang aan hecht, zich laat bijscholen en er goed mee omgaat."