Oostendse vissersboot met 4 bemanningsleden kapseist voor Britse kust: “Dit had veel tragischer kunnen aflopen” Mathias Mariën

07 november 2018

19u45 98 Voor de Britse kust is deze middag even na 16 uur een vissersboot uit Oostende gekapseisd. Een voorbijvarend schip merkte de bemanning op en alarmeerde de kustwacht. De vier bemanningsleden konden uiteindelijk allemaal gered worden. Ze werden voor verdere verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens lokale media was het een koopvaardijschip dat de bemanning van de O.13 opmerkte voor de kust van Eastbourne. Twee mannen zaten nog op de romp, de twee andere lagen in het water. Er werd meteen een SOS uitgeroepen, waarna de Britse kustwacht met verschillende boten en een helikopter ter plaatse kwam.



Op dat moment had het voorbijvarend schip de twee bemanningsleden die op de romp zaten al aan boord gehaald. De twee anderen konden met de helikopter uit het water gered worden. Kaimes Beasley van de lokale kustwacht spreekt van een zeer geslaagde actie. “Dit kon veel tragischer afgelopen zijn. De vier bemanningsleden hadden het koud, maar stellen het voor de rest goed”, aldus Beasley.

Hoe het schip kon kapseizen, is nog niet duidelijk.