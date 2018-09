Oostendse serieverkrachter van 'Belgium's Most Wanted'-lijst na 6 jaar opgepakt in Polen Stephanie Romans

25 september 2018

19u27

Bron: Eigen berichtgeving 71 Het FAST-team van de federale politie dat jaagt op de gevaarlijkste voortvluchtige criminelen, heeft een gevaarlijke serieverkrachter opgepakt. De Armeen (30) was zes jaar op de vlucht voor justitie en stond op de 'Belgium's Most Wanted'-lijst. Hij moet nog 25 jaar cel uitzitten voor de gewelddadige verkrachting van vijf vrouwen in Oostende.

Serieverkrachter Hayk Terterian ontsnapt op 24 augustus 2012 op een haar na aan de politie. Een observatieteam van de politie schaduwt hem en ziet dat hij naar binnen gaat in het huis van zijn ouders in de Oostendse Duivenhokstraat. De politie doet een inval om hem te arresteren, maar een uur voor de agenten binnenstormen is Terterian stiekem via de achtertuin weggevlucht.

Het gerecht is tegen dan al bijna een jaar op zoek naar de verkrachter. Zijn identiteit is lange tijd onbekend. Hij pleegt tussen oktober 2011 en de zomer van 2012 meerdere verkrachtingen en aanrandingen op vrouwen. Het jongste slachtoffer is pas 17. Het oudste 43.

Pepperspray

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN