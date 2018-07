Oostendenaar importeerde 40 kilo heroïne in ons land kv

04 juli 2018

16u48

Bron: Belga 3 Een 41-jarige Oostendenaar heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor het dealen van 40 kilogram heroïne. Het openbaar ministerie vorderde een effectieve gevangenisstraf van 48 maanden. In totaal riskeren de beklaagden een verbeurdverklaring van ruim 400.000 euro.

Een groot onderzoek van de politiezone Kouter leidde in het najaar van 2017 tot de arrestatie van twee belangrijke leveranciers uit Rotterdam. De neven El M. zouden allerhande drugs geleverd hebben aan een heleboel West-Vlaamse dealers. Ook de bekende dealer Samir I. bestelde wekelijks tot een halve kilogram heroïne bij de Nederlandse leveranciers.

In totaal zou de Oostendenaar op die manier sinds begin 2016 40 kilogram heroïne ingevoerd hebben. Na een tijdje werden enkele drugsverslaafden ingeschakeld als koeriers. Wim D. (39) bracht op zijn beurt de drugs aan de man in Oostende. Sinds 2014 zou hij dagelijks zelfs tot 60 gram heroïne verkocht hebben. Volgens het parket gaat het in totaal om ongeveer 20 kilogram. De procureur vorderde daarom 37 maanden gevangenisstraf en 224.000 euro verbeurdverklaring. Samir I. hangt 48 maanden cel en 188.000 euro verbeurdverklaring boven het hoofd.

Beide beklaagden minimaliseerden hun aandeel in de feiten. Samir I. beweert dat hij in eerste instantie gewoon naar Rotterdam trok om heroïne voor eigen gebruik aan te kopen. "Zij regelden de koeriers als hij grotere hoeveelheden kocht, maar dat was pas in het najaar van 2017", aldus zijn advocaat Vincent Christiaens. Wim B. houdt zelfs vol dat hij helemaal geen geld verdiende aan het handeltje. Als tussenpersoon zou hij naar eigen zeggen enkel wat gratis heroïne ontvangen hebben.

De rechter doet uitspraak op de zitting van 12 juli.