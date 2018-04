Oostendenaar filmt met horloge stiekem stiefdochter (11) en bezit massa kinderporno: 3 jaar voorwaardelijk mvdb

16 april 2018

17u58

Bron: Belga 0 De Brugse correctionele rechtbank heeft een 56-jarige Oostendenaar veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor bezit en verspreiding van kinderporno en voor voyeurisme. P.C. maakte stiekem beelden van zijn schaars geklede 11-jarige stiefdochter.

Het onderzoek naar de administratief coördinator bij een school in het avondonderwijs ging in augustus 2016 van start. De politie had immers opgemerkt dat hij behoorlijk actief was op websites voor pedofielen. Na verhoor werd C. aanvankelijk toch onder voorwaarden vrijgelaten.

Spywatch

Enkele weken later ontdekten de speurders op zijn computer bezwarend materiaal dat hij van zijn stiefkinderen gemaakt had. Zijn stiefdochter werd gefilmd in bikini, maar had niets in de gaten. De beelden waren immers gemaakt met een spywatch, een horloge waar een kleine camera in verborgen zit. "De beelden in bikini zijn geen kinderporno, maar illustreren wel de voyeuristische neiging van de beklaagde", klonk het in het vonnis.

Op pedowebsites hield C. zich ook bezig met het uitwisselen van beelden. In totaal werden bijna 50.000 afbeeldingen en bijna 100.000 videobestanden aangetroffen. De beklaagde bekende de feiten en gaf zelf aan dat hij geholpen moest worden.

C. werd na twee maanden voorhechtenis op 15 november 2016 onder voorwaarden vrijgelaten door de Brugse raadkamer. Op het proces vorderde het parket een gevangenisstraf met uitstel, opnieuw gekoppeld aan voorwaarden. De verdediging kon zich daarin vinden en vroeg een milde bestraffing.

De rechter sprak de beklaagde vrij voor het aanzetten tot ontucht van zijn stiefdochter. Van de 116 bestanden met meisjesonderbroeken, deels van het meisje zelf, was het slachtoffer zelf niet op de hoogte.

Roemeens meisje

Ook voor enkele e-mails naar een 13-jarig Roemeens meisje werd C. vrijgesproken, want het kon nooit achterhaald worden of het vermeende slachtoffer werkelijk minderjarig was.

Voor kinderporno en voyeurisme werd de beklaagde veroordeeld tot drie jaar met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Zo mag hij onder andere absoluut geen contact hebben met zijn stiefdochter. C. is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.