Oostendenaar filmde zijn stiefkinderen van 12 en 15 stiekem met horloge avh

19 maart 2018

13u21

Bron: eigen berichtgeving 1 Een 56-jarige Oostendenaar heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor bezit en verspreiding van kinderporno en voor voyeurisme. Philippe C. maakte stiekem beelden van zijn schaars geklede stiefkinderen. Het OM vorderde een straf met voorwaarden.

Het onderzoek naar de administratief coördinator bij een school in het avondonderwijs ging in augustus 2016 van start. De politie had immers opgemerkt dat hij behoorlijk actief was op websites voor pedofielen. Na verhoor werd hij aanvankelijk onder voorwaarden vrijgelaten.

Enkele weken later ontdekten de speurders op zijn computer bezwarend materiaal dat hij van zijn 15-jarige stiefzoon en zijn 12-jarige stiefdochter gemaakt had. De kinderen hadden niets in de gaten, omdat de beelden gefilmd waren met een spywatch. Dat is een horloge waar een kleine camera in verborgen zit. Op pedowebsites hield C. zich bezig met het uitwisselen van beelden.

De beklaagde bekende de feiten en gaf zelf aan dat hij geholpen moest worden. Philippe C. werd na twee maanden voorhechtenis op 15 november 2016 vrijgelaten door de Brugse raadkamer. De Oostendenaar kreeg een hele reeks voorwaarden opgelegd en mocht geen contact meer hebben met zijn stiefkinderen. Op het proces vorderde ook het parket een gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. De verdediging kan zich daarin vinden en vroeg een milde bestraffing.

De rechtbank doet op 16 april uitspraak.