Oostendenaar die pas dag na fatale overdosis van zijn vriendin de hulpdiensten verwittigde, krijgt voorwaardelijke celstraf ADN

05 maart 2018

13u25

Bron: Belga 1 Een 51-jarige Oostendenaar is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot vier jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor zijn rol in de fatale overdosis van zijn vriendin. T.A. (30) stierf eind juni door een overdosis heroïne, maar John G. verwittigde pas een dag later de hulpdiensten.

Na enkele ruzies kwam T.A. op 28 juni 2017 toch opnieuw langs op het appartement van haar vriend in de Adolf Buylstraat. De vrouw sliep volgens de beklaagde de hele ochtend op de zetel. Pas toen hij 's avonds thuiskwam, stelde hij vast dat het slachtoffer overleden was. Het duurde nog bijna een volledige dag vooraleer John G. de hulpdiensten verwittigde. Ondertussen had hij wel zijn appartement opgeruimd.

Het onderzoek wees uit dat T.A. bezweek aan de gevolgen van een overdosis heroïne. In haar lichaam werden ook sporen van amfetamines, cocaïne en methadon aangetroffen. Twee dagen voor haar overlijden reed ze nog samen met de beklaagde naar Nederland om heroïne en cocaïne aan te kopen. Het OM stelde voor om een deel van de gevangenisstraf te koppelen aan voorwaarden. John G. zit sinds de feiten in voorhechtenis.

De verdediging legde uit dat het koppel al twee dagen uit elkaar was, waardoor ze ook ergens anders drugs kan gekocht en gebruikt hebben. "Ze zat al langer in het drugsmilieu en had eerder al relaties met verschillende dealers om goedkoop aan drugs te geraken", aldus meester Olivia Delille.

De burgerlijke partijen ergerden zich aan de houding van de beklaagde. "We hadden gehoopt dat hij tot inkeer was gekomen. Eigenlijk willen we dat hij mea culpa slaat en zijn leven op de rails zet", aldus meester Peter Labens.

Aan de familie van het slachtoffer moet G. in totaal 16.000 euro schadevergoeding betalen. De Oostendenaar is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.