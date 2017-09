Oostendenaar blijft aangehouden voor poging doodslag op broer ESA

14u45

Bron: Belga 0 photo_news Illustratiebeeld De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 33-jarige Oostendenaar met een maand verlengd op verdenking van poging tot doodslag. Dieter H. (33) bracht zijn broer eind augustus een messteek in de hals toe.

De broers H. kregen het op 27 augustus even voor 15.00 uur met elkaar aan de stok in een appartement in de Thomas Van Loostraat. Toen het gevecht uit de hand liep, greep Dieter H. naar een keukenmes. Jan H. (26) werd met een ernstige steekwonde in de hals overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer verkeerde in kritieke toestand, maar is ondertussen buiten levensgevaar. Binnenkort zal hij voor het eerst verhoord worden over de steekpartij.



De precieze aanleiding voor de steekpartij is niet bekend, maar volgens de verdediging sleepte het conflict al enkele maanden aan. Dieter H. voelde zich geterroriseerd door zijn jongere broer. Het bewuste keukenmes had hij naar eigen zeggen uit schrik op zak. De advocaat van de verdachte merkt ook op dat zijn cliënt met psychische problemen kampt.





Lees ook: Steekpartij tussen broers in Oostende