Oostende zal 'mosselgraaiers' beter in het oog houden, boetes tot 250 euro "Strandrovers" plukken schelp- en schaaldieren weg ADN

13 augustus 2018

16u10

Bron: Belga, VRT 0 Oostende zit met "strandrovers": regelmatig gaan mensen mosselen en andere schelpdieren plukken van de golfbrekers en staketsels. Verboden én gevaarlijk, schrijft De Standaard. Oostende zal nu een extra oogje in het zeil houden. Overtreders riskeren boetes tot 250 euro.

Een schelp of mossel rapen of enkele garnaaltjes vissen, daar is geen probleem mee. Maar net als bij vissen hebben mensen die mosselen, mosselzaad, schelpslakken of andere zeeproducten willen zoeken of lostrekken een vergunning nodig. Die moet aangevraagd worden bij het Vlaams Gewest. Op grote schaal plukken op havendammen, strandhoofden of golfbrekers is dus bij wet verboden. En toch zouden sommigen emmers vol meenemen.

De stroperij is niet alleen illegaal, maar ook gevaarlijk. Het Vlaams Instituut voor de Zee waarschuwt de graaiers voor de consumptie van producten die dicht bij de kades of staketsels worden geplukt. Mosselen hebben namelijk een zuiverende functie, maar nemen wel heel wat schadelijke stoffen op.



Oostende gaat er nu strenger op toezien zodat dergelijke strandrovers kunnen gevat worden. Er kunnen ook GAS-boetes uitgeschreven worden voor wie zich bezondigt aan het massaal weggraaien van mossels en andere schelpdieren. Die boete kan oplopen tot 250 euro.