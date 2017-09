Oostende wil vergunning nieuwe moskee intrekken KVE

21u11

Bron: Belga 0 Getty Images/iStockphoto De stad Oostende wil de bouwvergunning voor een moskee in de Frère Orbanstraat terug intrekken. De stad had een vergunning toegekend maar kwam erop uit dat er veel meer mensen in de gebedsruimte zullen vertoeven dan voorzien. Morgen komt het schepencollege bijeen om de gunning in te trekken.

De oudste moskee van Oostende had een bouwaanvraag ingediend om te verbouwen en de bestemming te wijzigen. Die is behandeld en Oostende leverde die vergunning af op basis van de aangeleverde info. Bijkomend kwam er onderzoek van de brandweer die op basis van de beschikbare ruimte oordeelde dat er maximaal 82 mensen in de ruimte mogen vertoeven, wat ruimschoots moest volstaan volgens het cijfer dat de moskee had opgegeven.



Maar kort daarna verklaarde de werking dat er mogelijks 200 tot 300, of bij piekmomenten zelfs 1.000 mensen, gebruik zouden maken van de gebedsruimte. "Dat strookt niet met wat is aangegeven", aldus bevoegd schepen Kurt Claeys (Open Vld). "Ik heb daarop juridisch advies gevraagd. De aanvraag van de imam is in strijd met de beweringen en dus zullen we het college bijeen roepen om de bouwvergunning terug in te trekken. Als de vraag komt willen we als stad gerust op zoek naar een oplossing, maar in het kader van brandveiligheid, mobiliteit en overlast in een woonwijk, kunnen we de gunning nu niet toekennen."





