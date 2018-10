OOSTENDE: Tommelein (Open VLD) eist met steun Groen sjerp op, Vande Lanotte (sp.a) wil progressieve coalitie LB

14 oktober 2018

19u30 7 Bart Tommelein (Open VLD) is de grote winnaar in Oostende, maar de stadslijst van burgemeester Johan Vande Lanotte blijft de grootste. Tommelein eist het burgemeesterschap op: "Vande Lanotte kan geen burgemeester blijven", stelt het liberale boegbeeld. "Hij is gebuisd."

De stadslijst van Johan Vande Lanotte (sp.a) blijft in Oostende de grootste, voor Open VLD van Bart Tommelein. Maar Tommelein haalt wel meer voorkeurstemmen. Tommelein wil burgemeester worden in Oostende

"Ik haal 1.000 stemmen meer dan de lijsttrekker van de Stadslijst", reageert Tommelein. "We gaan proberen een coalitie te maken, ik denk dat de Oostendenaar een heel duidelijk signaal heeft gegeven. De huidige burgemeester is gebuisd." Tommelein wil dan ook "de leiding nemen voor een coalitie van de vernieuwing." In principe kan Tommelein met N-VA en Groen een alternatieve coalitie vormen. Het is niet duidelijk of Groen dat ook wil. Groen is voorstander van een paarsgroene coalitie, met Tommelein als burgemeester. Dat zegt Groen-lijsttrekker Wouter De Vriendt.

Burgemeester Johan Vande Lanotte heeft zijn aanhangers toegesproken. "De eerste vaststelling, wat men ook zegt: de Stadslijst is en blijft de grootste partij in Oostende. Maar we moeten sportief zijn: twee partijen hebben het goed gedaan: Open VLD en Groen. Ik feliciteer hen daarvoor. Bart Tommelein heeft een heel goed persoonlijk resultaat. Dat betekent dat de kaarten voor een progressieve meerderheid in Oostende voor het grijpen liggen. De enige manier om die meerderheid tegen te gaan, is een monstercoalitie die niet gaat werken. We gaan proberen die progressieve meerderheid te behouden, we gaan het hoofd moeten koel houden, want de kaarten liggen niet gemakkelijk."

Blij met sprong vooruit in Oostende. OpenVLD en Groen zijn de 2 winnaars. De kiezer vraagt vernieuwing.

Wij feliciteren Bart Tommelein en roepen hem op om te kiezen voor een stabiele, positieve paarsgroene coalitie die de wil van de kiezer reflecteert, met hem als burgemeester. Wouter De Vriendt(@ WouterDeVriendt) link

Tommeleins Open VLD gaat fors vooruit (plus 6,3 procent) en haalt voorlopig 19,7 procent. Zo springen de liberalen van Tommelein over de grootste oppositiepartij in Oostende, de N-VA. De Vlaams-nationalisten verliezen 6,3 procent en houden 16,4 procent over. Met de voorlopige uitslag haalt de Stadslijst 11 zetels binnen. Open VLD heeft er 9 en N-VA 7. Vlaams Belang haalt 6 zetels, Groen 5. CD&V behoudt zijn drie zetels. De Stadslijst verliest 4 zetels, N-VA 3. Open VLD en Vlaams Belang winnen allebei 3 zetels, Groen gaat er één vooruit.