Oostende pakt deze winter uit met spectaculaire lichttunnel Leen Belpaeme

16u18

Bron: Eigen berichtgeving 5 RV Een voorsmaakje van hoe de lichttunnel er zal uitzien. De stad Oostende steekt haar winter dit jaar in een nieuw jasje. Blikvanger is een lichttunnel met spectaculaire lichtshow van maar liefst 232.500 lichtjes in de Adolf Buylstraat over een lengte van 188 meter. In onderstaande video krijg je al een voorsmaakje.







Op 15 december zal de kerstman uit Lapland het startsein geven voor de eerste lichtshow. Daarna zijn er dagelijks vier spectaculaire shows te zien: om 16.45 uur, 17.45 uur, 18.45 uur en 19.45 uur. Daarnaast kan er geschaatst worden op de vijver van het Leopoldpark tijdens Winter in het Park. De kick-off van Winter in Oostende wordt gegeven op 1 december met een feestelijke opening en Late Night Shopping. Er is ook een verblijfsactie gekoppeld aan de nieuwe Winter in Oostende: iedereen die vanaf nu een verblijf boekt tussen 1 december en 7 januari via www.winterinoostende.be, mag zich aan een winters cadeau ter waarde van 70 euro verwachten op de kamer.

