Oostende laat nog redders opdraven komend weekend SVM

17u38

Bron: Belga 2 Foto PN Wie in het komende warme weekend nog op een veilige manier wil genieten van een duik in de zee kan daarvoor in Oostende terecht. De badstad besliste om nog redders te laten aanrukken op één post.

De meeste reddingsposten aan zee sloten de deuren halfweg september, maar Oostende breit er nog een weekendje aan. Komend weekend wordt goed weer voorspeld aan de kust en daarom zal de badstad zaterdag en zondag strandredders voorzien van 10 tot 18 uur op het Groot Strand ter hoogte van de Kemmelbergstraat.



"We nodigen dan ook iedereen uit om te komen genieten van een stralend weekend in onze stad", aldus burgemeester Johan Vande Lanotte. "We willen als stad alles doen om onze inwoners en bezoekers optimaal te laten genieten van de zee. We zijn ervan overtuigd dat het inzetten van redders een extra toeristische troef is."