Oostende gedoogt neergestreken Roma nog tot zondag ADN

24 juli 2018

18u32

Bron: Belga 0 Oostende gedoogt nog tot zondag de 500-tal zigeuners die zonder toestemming zijn neergestreken in de buurt van de luchthaven. Dat meldt de stad vandaag na overleg tussen de politie en de Roma.

Zondagavond verzamelde een grote groep zigeuners nabij de Oostendse luchthaven. Een 500-tal zigeuners had daar afgesproken om samen door te reizen naar een plek in Frankrijk, maar ze hadden daarvoor geen toestemming gevraagd.

Na overleg is beslist dat ze nog mogen blijven tot zondag 29 juli, en dat ze daarna het privéterrein verlaten.

De stad Oostende plaatste ondertussen afvalcontainers, zodat ze hun afval op een georganiseerde manier kunnen achterlaten. "We kiezen bewust voor deze maatregel omdat de opkuis van dit privéterrein na vertrek van de zigeuners veel meer geld en tijd zou kosten. Tegen betaling wordt ook water op het terrein voorzien. Een waterteller meet het verbruik en bij vertrek moeten de zigeuners het verbruik betalen", aldus waarnemend burgemeester Jean Vandecasteele.



Op dit moment storen de Roma niemand in de buurt en kwamen er nog geen klachten binnen, vandaar het gedoogbeleid. De politie houdt wel een oogje in het zeil.