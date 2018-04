Oost-Vlaanderen zoekt een gouverneur, en ook jij kan solliciteren Tommy Thijs Daimy Van den Eede

11 april 2018

12u05

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS, De Morgen 0 Als je een carrièreswitch wel ziet zitten, kan jij de nieuwe provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen worden. Voor het eerst is er een vacature geopend. Een diploma heb je er zelfs niet voor nodig.

“Wordt de job van mijn leven straks die van u?” Die vraag tweette Jan Briers, de huidige gouverneur van Oost-Vlaanderen. Briers wordt in oktober 65 en gaat met pensioen.

Volgens de vacature is een diploma niet nodig. Wel heb je minstens tien jaar ‘relevante’ beroepservaring nodig. Briers voegt daar ook “een flinke dosis diplomatie, besluitvaardigheid, en best ook wat liefde voor muziek” aan toe.

35 vakantiedagen

Met een jaarsalaris van 72.400 euro - niet geïndexeerd en exclusief eindejaars- en vakantietoelage - is de functie niet onaantrekkelijk. Je krijgt er ook minstens 35 vakantiedagen bij. De wagen met chauffeur en de ambtswoning in het centrum van Gent staan echter niet bij de loonvoorwaarden, of ze zouden onder "bijkomende voordelen" moeten vallen.

Voor dat alles krijg je een "inhoudelijk boeiende en uitdagende job" voor in de plaats.

De kandidaten die zich aanmelden worden eerst gescreend en moeten tests afleggen. Officieel gaan de meest geschikte kandidaten dan naar de Vlaamse regering voor een ondervraging. Officieus klinkt het echter nu al dat de post naar een Open Vld'er gaat. Zo circuleren de namen van Kamerlid Carina Van Cauter en gewezen Gents schepen Sas Van Rouveroij. "Niemand zal van verbazing achterover vallen als straks de naam van bijvoorbeeld Van Rouveroij uit de bus komt", zegt ook politicoloog Nicolas Bouteca (UGent) aan De Morgen.

Wordt mijn #jobvanmijnleven straks die van u? De #vacature voor gouverneur in de provincie @oost_vlaanderen staat online. Veel succes!https://t.co/ag0RQPCXBC Jan Briers(@ JanBriersGouv) link