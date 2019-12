Oost-Vlaanderen wil tot 89 miljoen euro lenen, ondanks afslanking provincies HAA

04 december 2019

15u08

Oost-Vlaanderen wil de komende legislatuur tot 89 miljoen euro lenen om een reeks initiatieven te financieren. Ondanks de afslanking van het beleidsniveau is dat nodig om de provincie duurzaam te maken, zegt eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA). Oppositiepartij Open Vld ziet in het meerjarenplan een 'voorliegbegroting'.

Hoewel de provincie is afgeslankt en het beleidsniveau een reeks bevoegdheden niet meer heeft, wil Oost-Vlaanderen fors gaan lenen. De vorige deputatie deed aan schuldafbouw. Open Vld, die toen mee bestuurde, vindt de ambities dan ook niet verstandig. "Als we 89 miljoen euro lenen, is de provincie over vijf jaar bankroet", zegt fractieleider Kenneth Taylor van Open Vld.

Ambitieuze plannen

Maar de nieuwe deputatie, met N-VA, Groen en CD&V, heeft ambitieuze plannen op het vlak van onder meer klimaatneutraliteit en fietsinfrastructuur. Het meerjarenplan werd vandaag voorgelegd. "We vertrekken van een gezonde financiële situatie", zegt Moens. De afslanking van de provincie vertaalt zich in Oost-Vlaanderen niet in een daling van de voorziene budgetten.



Moens schrijft de komende legislatuur bijna evenveel leningen in als de vorige legislatuur. "De realiteit leert ons dat die middelen niet allemaal gebruikt worden. Bovendien zijn er vaak onvoorziene inkomsten en uitgaven", legt hij uit. De schuldenlast is goed in vergelijking met andere provincies, klinkt het.

Belastingverlaging

Om nieuw beleid te creëren kan de provincie zich trouwens beroepen op 15 miljoen euro die de vorige legislatuur niet werd uitgegeven. Die gaat naar een belastingverlaging voor duurzame bedrijven en jonge starters.