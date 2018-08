Oost-Vlaanderen trekt vuurverbod in kg

20 augustus 2018

16u12

Bron: Belga 0 In Oost-Vlaanderen heeft provinciegouverneur Jan Briers de intrekking van het vuurverbod goedgekeurd. Vorige week vrijdag versoepelde de provincie al het sproeiverbod nadat de droogtecommissie haar advies had aangepast. Natuurgebieden zijn nog steeds droger dan normaal, en de provinciale diensten vragen om alsnog waakzaam te blijven.

Sinds 27 juli zijn vuurwerk en kampvuren in Oost-Vlaanderen verboden en mogen bezoekers niet roken in de omgeving van natuur. Vorige week zwakte het Agentschap Natuur en Bos de analyse voor brandgevaar af van code oranje naar code geel voor de provincie. Door een daling van de temperaturen en de regenval van de afgelopen twee weken was die afschakeling mogelijk.

Bij het maken van vuur vraagt de provincie wel dat de reglementering strikt gevolgd wordt en is het advies van de brandweer nog steeds nodig. De beslissing is onmiddellijk van kracht.

In Limburg en Antwerpen werd het vuurverbod vorige week vrijdag al ingetrokken.