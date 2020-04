Oost-Vlaanderen opent twee provinciale domeinen voor wandelaars

24 april 2020

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen opent vandaag vrijdag provinciale domeinen Het Leen (Eeklo) en Den Blakken (Wetteren). Beide domeinen zijn opnieuw toegankelijk, maar wel enkel voor wandelaars en fietsers die in de buurt wonen. Eerder had de provincie alle domeinen gesloten in het kader van de coronamaatregelen.