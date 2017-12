Oost-Vlaams ziekenfonds komt tussen bij seksuele dienstverlening IB

Ouderen en mensen met een beperking die hulp nodig hebben om seksueel actief te zijn en daarvoor aankloppen bij een gespecialiseerde vzw, krijgen vanaf januari een deel van de kosten terugbetaald. Dat heeft het Oost-Vlaamse ziekenfonds Bond Moyson beslist. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

"Het is onze taak de seksuele gezondheid van onze leden te bevorderen", zegt Tom Bosman van Bond Moyson. "We zien seksualiteit als een basisrecht. Kwetsbare groepen ­mogen daarbij niet uit de boot vallen."

In de praktijk zullen ouderen en mensen met een beperking voortaan 40 euro terugbetaald krijgen per consult bij de gespecialiseerde vzw Aditi. Dat kost 90 euro en is een gesprek met een psycholoog of seksuoloog over de problemen die mensen ervaren om seksueel actief te zijn, en waarin naar praktische oplossingen wordt gezocht.

Seksueel dienstverlener

Een van die mogelijke oplossingen is een bezoek aan huis van een seksueel dienstverlener, die tegen betaling intiem is met de persoon in kwestie. De dienstverlening zelf wordt niet terugbetaald.