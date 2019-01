Oorlog over nieuwe uitbater casino van Oostende Redactie

22 januari 2019

09u29

Bron: belga 0 Het Kursaal Oostende, het grootste casino van Vlaanderen, krijgt een andere uitbater. Jurgen De Munck uit Knokke, die al eigenaar is van het kleinere casino in Dinant en een bedrijf runt dat software levert aan casino's, mag met zijn firma Infiniti Gaming Knokke vanaf de zomer van 2021 het Oostendse casino vijftien jaar uitbaten, bericht De Tijd.

Oostende kiest dus niet meer voor de Franse groep Partouche, die al meer dan zestien jaar (mede-)eigenaar is van het Kursaal. De groep had net nog 4 miljoen euro geïnvesteerd in een grondige renovatie en uitbreiding. In een reactie aan De Tijd stelt Partouche zich vragen bij de manier waarop het vorige stadsbestuur van sp.a-burgemeester Johan Vande Lanotte op de valreep de knoop heeft doorgehakt. De Fransen maken zich op voor een juridische strijd.

De Munck weerlegt alle kritiek. "Naar mijn bescheiden mening was dit de meest transparante en eerlijke procedure die ik recentelijk gezien heb. Alleen het hoogste bod telde." Dat zal Oostende jaarlijks zo'n 600.000 euro aan concessiegeld opbrengen bovenop een eenmalig bedrag van 6,7 miljoen euro.