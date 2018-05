Oom van slachtoffertje (2) zag alles gebeuren: "Die truck reed te snel" Kristof Aerts ADN

04 mei 2018

16u37

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Amin Salime, de oom van het 2-jarige peutertje dat bij het ongeval met een vrachtwagen in Kortenberg is omgekomen, zag het ongeluk gebeuren. “Alles gebeurde in een fractie van een seconde. Volgens ons reed de truck te snel”, vertelt hij aan onze regiojournalist.

Het ongeval vond rond 10.15 uur plaats op de Leuvensesteenweg in het centrum van Kortenberg. De vrachtwagen, die een graafmachine vervoerde, begon plots over de weg te zwalpen. Hij raakte aan beide zijden van de weg voetgangers en voertuigen, om zich ten slotte in de voorgevel van een ING-bankkantoor te boren.

Zo werden ook Hischam Benannar en zijn 2-jarige dochtertje Jade van de weg gemaaid. Ze liepen samen op het voetpad vlakbij de bank. Vader Hischam werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens zijn schoonbroer Amin is Hischam intussen geopereerd en buiten levensgevaar. Nog volgens Amin reed de truck te snel. De juiste oorzaak van het ongeval is evenwel nog onbekend.