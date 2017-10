Oom van koningin Mathilde veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel voor oplichting ADN

16u05

Bron: Belga 3 BELGA Graaf Henri d'Udekem d'Acoz (Archiefbeeld). Graaf Henri d'Udekem d'Acoz (83), de oom van koningin Mathilde, is vandaag door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel. "Nonkel Henri" had samen met Hans Velle (53) een koppel uit Vlaams-Brabant opgelicht voor 175.000 euro. Velle, die al eerder veroordeeld werd voor oplichting, kreeg een effectieve celstraf van 12 maanden. Beide verdachten gaan meer dan waarschijnlijk in beroep, onder meer omdat de feiten volgende week al verjaren.

De dochter van het Vlaams-Brabantse koppel was in een echtscheiding verwikkeld en haar ouders spraken in 2006 Henri d'Udekem d'Acoz aan als advocaat. De graaf bezocht het koppel in gezelschap van Hans Velle, die voorgesteld werd als zijn secretaris. In de twee jaar die daarop volgden inde Velle in naam van de graaf in totaal een bedrag van 175.000 euro, telkens onder voorwendsel van een of andere obscure procedurestap. In realiteit leverde de graaf echter nauwelijks enige prestatie als advocaat.

Het dossier begon met een klacht van het koppel, dat een lijst met betalingen voorlegde en later een reeks zelf uitgetikte opnames van telefoongesprekken. Die bewijsstukken werden door de rechtbank weliswaar van tafel geveegd, omdat ze nooit grondig gecontroleerd waren, maar dat verhinderde de rechtbank niet om de feiten bewezen te verklaren. Volgens de rechtbank hadden Velle en d'Udekem d'Acoz het Vlaams-Brabantse koppel misleid met de zogenaamde reputatie van de graaf. De rechtbank zag ook een grote gelijkenis met een ander dossier waarin het duo door de correctionele rechtbank in Kortrijk veroordeeld was voor gelijkaardige feiten.

Velle en d'Udekem d'Acoz zijn wel in beroep gegaan tegen hun veroordeling in Kortrijk en de advocaat van graaf Henri kondigde al aan dat er ook in het Brusselse dossier beroep zou ingesteld worden.