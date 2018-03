Oom koningin Mathilde in beroep vrijgesproken voor oplichting: "Het kan iemand anders zijn die hem imiteert" Jeffrey Dujardin

28 maart 2018

10u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Graaf Henri d'Udekem d'Acoz (82), de oom van koniningin Mathilde, is door het Gentse hof van beroep vrijgesproken voor de oplichting van een gezin uit Ingelmunster. Volgens het hof waren de feiten niet bewezen en is er twijfel.

"We zijn tevreden, alsook onze cliënt. Een terechte uitspraak", zegt meester Herman Baron, advocaat voor de graaf uit Proven (Poperinge). "Ik heb mijn cliënt opgebeld, hij was uiteraard opgelucht. Hij heeft zich nooit schuldig gevoeld."

De andere beklaagde in de zaak Hans V. krijgt in beroep zeven maanden cel met uitstel. Hij moet ook 46.000 euro betalen aan de burgerlijke partij. De oud-burgemeester van Poperinge werd door gewezen autohandelaar Hugo Wolfcarius uit Ingelmunster beschuldigd via Hans V. (52) uit Opwijk, een notoire oplichter en ex-cliënt van d'Udekem d'Acoz, 166.000 euro in zijn zakken te hebben gestopt.

Hans V. deed zich voor als medewerker van de graaf en beloofde dat ze er via hun contacten voor konden zorgen dat een stuk landbouwgrond in Ingelmunster omgetoverd zou worden in bouwgrond. Enkele bezoekjes van de graaf en Hans V. aan Wolfcarius zetten die beloftes kracht bij, maar er moest natuurlijk geld op tafel gelegd worden. Hugo Wolfcarius betaalde 117.000 euro, maar zonder resultaat.

Mijn cliënt is niet te horen op die gesprekken, hij is een bekend persoon die al meerdere malen geïmiteerd is Advocaat Herman Baron

Wolfcarius rook onraad en begon gesprekken tussen hem, de graaf en V. op te nemen. Deze geluidsopnames werden ook als bewijsstukken gebruikt. Het hof oordeelde in hun arrest dat er geen duidelijkheid was over wie bij de opnames te horen is. Opvallend, toen de opnames in beroep ter sprake kwamen, bleek de verdediging een interessante stelling te hebben.

"Mijn cliënt is niet te horen op die gesprekken, hij is een bekend persoon die al meerdere malen geïmiteerd is, dit kan iemand anders zijn die hem imiteert", zei de advocaat van 'Nonkel Henri'. Het parket vroeg bevestiging van de straf.