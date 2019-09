Ook zoon van vermoord koppel overleden: hij werd dag eerder dood in de Schelde gevonden IBO/VHS/LSI/SDVO/DCRB

08 september 2019

13u08 0 Ook de zoon uit het eerste huwelijk van de vrouw die vrijdag samen met haar echtgenoot vermoord werd teruggevonden in Doornik, is overleden. Zijn lichaam werd donderdagavond uit de Schelde in Oudenaarde gehaald, een dag voor dat de lichamen van zijn moeder en stiefvader gevonden werden in hun huis in Doorniks. Het lijkt zo goed als zeker dat er een verband is tussen beide zaken, al is het voorlopig compleet onduidelijk wat er precies gebeurd is.

Het lichaam van de man werd donderdagavond rond 19 uur gevonden in de Schelde in Oudenaarde. Een autopsie moet nog duidelijk maken aan wat hij precies overleden is. Het parket wil voorlopig niet kwijt of het gaat om een wanhoopsdaad of een ongeval, of dat ook hij om het leven is gebracht met messteken.

Alles wijst er wel op dat de dood van de man in Oudenaarde gelinkt is aan de dubbele moord in Doornik. Daar werden vrijdagochtend de lichamen gevonden van zijn moeder Lena Vangheluwe (66), en haar echtgenoot Henri Vanlerberghe (69). Het gepensioneerd koppel uit Kluisbergen woonde al vijftien jaar over de taalgrens. Lena had twee kinderen uit een eerste huwelijk, dat lang geleden al stukliep. Het is de zoon uit dat eerste huwelijk die nu dood werd teruggevonden in de Schelde. Samen met Henri had Lena ook nog een volwassen zoon.

Lena Vangheluwe was al sinds woensdagavond niet meer telefonisch bereikbaar. Donderdag ging een neef van de familie een kijkje nemen in het huis van het koppel. Toen hij door het raam keek, zag hij zijn oom in de zetel zitten. Hij dacht dat Henri aan het rusten was en besloot niet aan te bellen. Maar toen hij vrijdagmorgen opnieuw een kijkje ging nemen en Henri nog altijd in dezelfde houding zag zitten, besefte hij dat er iets mis was. Hij verwittigde de politie, die vaststelden dat zowel Lena als Henri vermoord waren. Volgens gerechtelijke bronnen gebeurde dat met messteken. Mogelijk gebeurde dat woensdag al.

Het parket wil voorlopig niets kwijt over zowel de moord in Doornik als het gevonden lichaam in Oudenaarde. Al heeft het er wel alle schijn van dat beide zaken met elkaar gelinkt zijn.

