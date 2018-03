Ook zoon van minister Jambon gehoord over vernielingen gekruisigde koe in kerk FT

31 maart 2018

13u44

Bron: Het Belang van Limburg 0

Vier maanden na de vernielingen aan het kunstwerk Holy Cow - beter bekend als de gekruisigde koe - in de kerk van Kuttekoven bij Borgloon zijn vijf verdachten opgepakt. Het gaat om drie Walen en twee Vlamingen. Ook Wouter Jambon, de zoon van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), werd gehoord over het vandalisme. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

Sinds woensdag zouden al minstens negen personen als getuige zijn opgeroepen. De zoon van Jambon is voor alle duidelijkheid nooit gearresteerd of verdacht geweest en zou niet betrokken zijn bij de feiten. Al denkt het gerecht wel dat hij informatie kan hebben over de mogelijke daders. Het zou gaan om oude kennissen van Wouter Jambon. "Het gerecht riep hem op omdat hij ooit over de zaak iets geschreven heeft, dat is alles", klinkt het bij zijn entourage.

In november hing kunstenaar Tom Herck een levensgrote koe aan het kruis in de kapel. Dat veroorzaakte heel wat heisa. Vandalen braken in in de kerk, haalden de koe naar beneden en besmeurden de muren met een hakenkruis, een Jodenster en leuzen die verwezen naar de rexisten, een groep Waalse collaborateurs. "Mogelijk hebben de daders zich op die manier verraden", zegt Herck daarover.